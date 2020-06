Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : Moody's confirme sa note, perspective négative Cercle Finance • 24/06/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a maintenu mercredi sa note de crédit 'Baa2' attribuée à la dette de JCDecaux, estimant que les initiatives prises par le géant français du mobilier urbain devrait lui permettre de limiter la contraction des profits attendue sur l'exercice 2020. Moody's assortit toutefois cette confirmation d'une perspective 'négative' qu'il attribue au risque d'un redressement prolongé du marché de la communication extérieure. Moody's avait annoncé au mois d'avril avoir placé la note de crédit de JCDecaux sous examen en vue d'une possible dégradation.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +0.12%