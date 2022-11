Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: le titre monte, UBS confiant sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - Le titre JCDecaux signe jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, dopé par un relèvement du conseil des analystes d'UBS, qui voient un profil risque/rendement attractif en perspective d'une éventuelle réouverture de l'économie chinoise.



Le bureau d'études a relevé ce matin sa recommandation sur le géant de la communication extérieure en la portant à 'achat' contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 16,9 à 20,4 euros.



Dans leur note, les analystes d'UBS estiment que le cours de Bourse actuel intègre déjà le scénario d'une récession en Europe tout en ignorant la possibilité d'un redressement de l'activité en Chine, en dépit de l'allègement des mesures de confinement annoncé cette semaine dans le pays.



Dans le cas d'une reprise du marché chinois conjuguée à un redémarrage de l'Europe - qui verrait le titre renouer avec ses multiples de valorisation d'avant la pandémie - UBS valoriserait le titre à 28,8 euros.



A 12h25, l'action JCDecaux gagnait 1,8%, alors que le SBF 120 reculait de 0,8% au même moment.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +1.94%