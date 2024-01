Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: le titre chute, UBS s'inquiète de la Chine information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 12:29









(CercleFinance.com) - JCDecaux accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 lundi suite à dégradation de la recommandation d'UBS sur le numéro un mondial mondial de la communication extérieure, que la banque suisse justifie - entre autres - par des inquiétudes autour de l'activité en Chine.



Vers 12h15, le titre décroche de presque 6%, de loin lanterne rouge d'un indice SBF en hausse de 0,6%.



Dans une étude consacrée au secteur européen des médias, UBS indique avoir abaissé sa recommandation sur la valeur à 'neutre' suite aux indicateurs économiques décevants récemment publiés en Chine comme en Europe.



Au vu de ces perspectives, l'établissement helvétique explique percevoir un profil risque/rendement 'plus équilibré' pour JCDecaux, invoquant une incertitude accrue sur le calendrier et l'ampleur du redressement des résultats de l'entreprise.





