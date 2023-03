Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: le résultat net pdg est redevenu positif en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 08:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 20,8 % en 2022, +16,6 % en organique, pour atteindre 3 316,5 millions d'euros, contre 2 744,6 millions d'euros en 2021.



La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée, de 180,7 millions d'euros pour atteindre 602,9 millions d'euros (contre 422,3 millions d'euros en 2021), soit une hausse de +42,8 % sur un an. Elle représente 18,2 % du chiffre d'affaires en 2022, soit +280 points de base de plus que l'année dernière.



Le résultat d'exploitation ajusté après charges de dépréciation atteint 193,0 millions d'euros en 2022, en hausse de 184,3 millions d'euros par rapport à 8,7 millions d'euros en 2021.



Le résultat net part du Groupe est redevenu positif, en hausse de 146,7 millions d'euros à

132,1 millions d'euros contre -14,5 millions d'euros en 2021.



La croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2023 est attendue à environ +2,5 %.





