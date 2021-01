Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : le chiffre d'affaire a reculé de 40,6% en 2020 Cercle Finance • 28/01/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce un chiffre d'affaires ajusté au titre de l'année 2020 à 2311,8 ME, en recul de 40,6 % (ou -38,1% à périmètre et change constants). Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires ajusté du Groupe baisse de -38,0 % à 695,1 ME (-33,9% à périmètre et change constants). C'est en France et dans le Reste de l'Europe que le chiffre d'affaires a le plus progressé au deuxième semestre 2020, principalement grâce au Mobilier Urbain, note JCDecaux. L'entreprise ne donne 'pas d'indication trimestrielle sur la croissance du chiffre d'affaires organique ajusté attendue en raison de la Covid-19'.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.01%