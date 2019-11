Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : le CA sur 9 mois en hausse de +3,5% en organique Cercle Finance • 07/11/2019 à 17:49









(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires ajusté des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 de JCDecaux s'est élevé à environ 2,77 milliards d'euros, en hausse de +10,2% par rapport à la même période en 2018 (+3,5% en organique). Sur le seul troisième trimestre, les revenus du groupe spécialisé dans la communication extérieure ont atteint 925,8 millions d'euros, soit une hausse de +6,7% et de +0,1% en organique en glissement annuel. 'En ce qui concerne le quatrième trimestre 2019, il n'y a pas de réel changement de tendance commerciale comparé au troisième trimestre 2019, à l'exception de Hong Kong en Chine, où nous observons une nouvelle détérioration de nos activités, et en Australie, où le marché total des médias est négativement impacté par le ralentissement majeur de l'économie. En conséquence, et en gardant à l'esprit le solide comparable du quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté négative autour de -2%, soit une performance organique annuelle au-dessus de +1,5%', a indiqué Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

