Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : le CA du T1 en baisse de -13,9% Cercle Finance • 12/05/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce soir un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 723,6 millions d'euros, en baisse de -13,9% (en ajusté comme en organique) par rapport à la même période en 2019. En organique, les pôles Mobilier Urbain, Transport et Affichage reculent respectivement de -5%, -23,8% et -9,5%. 'Nous prévoyons désormais que l'impact négatif du Covid-19 sur nos activités augmentera considérablement à court terme, mais il n'est pas possible de quantifier l'amplitude ou la durée de son impact. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de fournir des indications pour le 2ème trimestre ainsi que pour les 3ème et 4ème trimestres', commente Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +2.99%