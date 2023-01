Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: le CA 2022 en hausse organique de 16,6% information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un chiffre d'affaires ajusté de 3316,5 ME au titre de l'exercice 2022, soit une croissance organique de 16,6% par rapport à 2021.



L'activité a été portée par 'une croissance importante du chiffre d'affaires digital (+41,1 % sur l'année 2022 pour la Communication Extérieure Digitale, ndlr) et une dynamique commerciale toujours forte', précise Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.



En organique, l'activité a aussi bien progressé dans le mobilier urbain (+18,5%), que dans le transport (+15%) et l'affichage (+13,5%).



Par ailleurs, hormis la région Asie-Pacifique (-2,4%), l'activité a progressé en 2022 dans toutes les zones géographiques (Europe +20,2%, France +12,1%, Reste du monde +36,4%, Royaume-Uni +26,3%, Amérique du Nord +45,5%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 5,1% en organique, pour atteindre 1033 ME.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -0.84%