JCDecaux: l'UE autorise une entreprise commune avec ADP

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune, Extime Media, par Aéroports de Paris (ADP) et JCDecaux.



Extime Media exploitera et commercialisera des dispositifs publicitaires implantés sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget (en France), sur les aéroports d'Antalya et de Bodrum-Milas (en Turquie), ainsi que sur l'aéroport Queen Alia d'Amman (en Jordanie).



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités très limitées de Extime Media dans l'espace économique européen.





