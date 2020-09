Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : l'engouement pour les vélos en libre-service Cercle Finance • 29/09/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Les systèmes de vélos en libre-service (VLS) en France enregistrent de très bons résultats depuis le déconfinement, annonce JCDecaux. Forts de leurs 11 600 vélos répartis sur 1 140 stations dans 43 villes (notamment à Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille, Besançon, Nancy...), les systèmes de VLS de JCDecaux totalisent plus de 531 millions de locations en France depuis 2005, date d'ouverture du service Vélov' à Lyon. Le nombre d'utilisateurs longue durée en France a bondi de 14 % depuis le mois de mai, soit 20 000 abonnés supplémentaires, et le nombre de locations sur le mois de septembre est en hausse de 11 % par rapport à la même période l'année dernière. Pionnier du VLS avec plus de 710 millions de trajets effectués dans le monde depuis 2003, JCDecaux est aujourd'hui présent dans le paysage urbain de 13 pays.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.33%