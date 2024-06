Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: IGPDecaux remporte des contrats sur 13 ans à Rome information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa société IGPDecaux - détenue à 60 % par JCDecaux SE et à 40 % par la famille du Chène de Vère - a remporté les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome (2,8 millions d'habitants).



Ce contrat de 13 ans prévoit la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro ainsi que sur l'implantation d'une

nouvelle génération d'espaces publicitaires.



IGPDecaux continuera également à gérer la publicité sur les bus et tramways de Rome. Le métro, les bus et les tramways de Rome transportent près

de 2,6 millions de voyageurs par jour pour un total de 940 millions chaque année.



Ce contrat repose sur un modèle hybride où les investissements seront financés par une subvention publique et par la publicité.



IGPDecaux supervisera la conception et la réhabilitation de 4 stations de la ligne A (Spagna, Ottaviano et Cipro cette année puis San Giovanni d'ici 2026). Pour les 23 autres stations de la ligne A, IGPDecaux réalisera des études de faisabilité technique et financière, tandis qu'ATAC se chargera directement des travaux.









