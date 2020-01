Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : hausse solide du CA en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce soir un chiffre d'affaires ajusté, pour l'exercice 2019, de 3,89 milliards d'euros, en hausse de +7,5% par rapport à l'exercice précédent. En organique, les revenus sont en hausse de +2%. Toujours en organique, le chiffre d'affaires augmente dans les segments Mobilier Urbain (+5,3%) et Transport (+0,3%), mais recule pour l'Affichage (-3,5%). Par ailleurs, le chiffre d'affaires ajusté du Groupe pour le quatrième trimestre 2019 est en hausse de +1,3% à 1,122 milliard d'euros.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -3.14%