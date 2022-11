Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JCDecaux: hausse organique de 9% du CA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un chiffre d'affaires ajusté de 808,4 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse en croissance organique aussi bien dans le Mobilier Urbain (+8,3%), que dans le transport (+10,2%) et l'affichage (+9%).



Toutes les zones géographiques ont progressé en organique au troisième trimestre 2022, à l'exception de l'Asie-Pacifique qui est demeurée stable.



'En ce qui concerne le quatrième trimestre 2022, nous continuons à enregistrer une dynamique commerciale solide et malgré la poursuite des restrictions de mobilité en Chine, nous prévoyons un taux de croissance organique autour de +3,0% par rapport au quatrième trimestre 2021', a commenté Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.