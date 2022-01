Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: hausse organique de 18,5% du CA ajusté en 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 18:17









(CercleFinance.com) - JC Decaux publie un chiffre d'affaires ajusté 2021 de 2744,6 ME, en croissance organique de 18,5% par rapport à l'exercice précédent, notamment tiré par une très forte croissance du digital et un quatrième trimestre au-dessus de ses attentes.



Toutes les activités s'inscrivent en nette hausse organique entre 2020 et 2021, aussi bien en Mobilier Urbain (+26,3%), qu'en Transport (+8,5%) ou que dans l'Affichage (+16,6%).



'La croissance très forte de +37,5% au quatrième trimestre 2021 (+34,7% en croissance organique), prouve une nouvelle fois la capacité de rebond et le potentiel de croissance de JCDecaux', affirme Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -1.75%