JCDecaux: hausse de +50,3% du chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe est en hausse de +50,3% à 683 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, comparé à 454,3 millions d'euros au premier trimestre 2021.



En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change (aucun impact des variations de périmètre au premier trimestre 2022), le chiffre d'affaires ajusté est en hausse de +45,7%.



Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +51,4% au premier trimestre 2022.



L'activité Transport enregistre un chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre en hausse de +54,9% à 234,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité Affichage est en hausse de +27,5% à 100,6 millions d'euros.



Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté du 2ème trimestre 2022 à plus de +15%.





