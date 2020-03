Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : hausse de 35% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 05/03/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - JCDecaux publie au titre de l'exercice 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 34,6% à 265,5 millions d'euros, et un résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en croissance de 11,7% à 385,2 millions. Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de communication extérieure a progressé de 7,5% à 3.890,2 millions d'euros, dont une croissance organique de 2%, tiré par un chiffre d'affaires digital en hausse de 33%. JCDecaux proposera un dividende par action de 0,58 euro au titre de 2019, en ligne avec 2018, et anticipe une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté en baisse autour de -10% au premier trimestre 2020.

