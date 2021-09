JCDecaux finalise le retrait de cote de Clear Media avec un consortium d’investisseurs

(AOF) - JCDecaux a annoncé qu'un consortium d'investisseurs dont il fait partie, par l'intermédiaire d’un véhicule ad hoc détenu à environ 89% par le consortium et environ 11% par Aimia Inc, a finalisé l’acquisition du solde des actions Clear Media Limited le 27 septembre 2021. En conséquence, Clear Media, dont les actions ont été retirées de la cote du Hong Kong Stock Exchange, est désormais une filiale détenue à 100% par le véhicule ad hoc. Clear Media est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en Chine, exploitant un total de plus de 61 000 faces publicitaires dans 24 villes en 2021.

"Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de JCDecaux pour accroitre sa présence dans l'un de ses marchés clés, la Chine, en particulier sur son segment du Mobilier Urbain disposant d'un potentiel de croissance important au travers notamment de l'accélération de sa digitalisation", précise JCDecaux dans un communiqué.

Le consortium est composé de Han Zi Jing, Directeur Général de Clear Media, à hauteur de 40%, d'Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux Innovate (filiale à 100 % de JCDecaux SA) à hauteur de 23%, et China Wealth Growth Fund III LP à hauteur de 7%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.