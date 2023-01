Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: fait l'acquisition de la société Pisoni information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l'affichage dans le Sud de la France.



Entreprise familiale créée en 1987, Pisoni est présentée comme 'une société de référence dans le Sud de la France'. Elle exploite aujourd'hui 4 306 faces sur l'Arc méditerranéen, dont 2 066 faces en Mobilier Urbain dans le cadre de concessions publiques (48% du parc) et 2 240 faces en affichage grand format sur le domaine privé (52% du parc).



Ses actifs sont implantés dans six départements - les Alpes-Maritimes,

l'Hérault, le Var, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence.



A travers cette acquisition, JCDecaux renforce son ancrage sur l'Arc méditerranéen. Cette opération permettra également à JCDecaux de consolider sa couverture nationale du mobilier urbain sur un marché des médias français fragmenté et concurrentiel.





