JCDecaux : distingué dans le classement du CDP

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce soir avoir été distingué pour son action en faveur du climat en intégrant la liste A dans le classement établi par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale à but non lucratif dédiée au changement climatique, sur la base de son rapport climatique de 2018. 'JCDecaux, référencé dans le classement du CDP depuis 2011, est reconnu pour ses actions visant à, atténuer les risques climatiques, réduire ses émissions et développer une économie à faibles émissions de carbone, sur la base des données recueillies via le questionnaire 2019 du CDP sur le changement climatique. Parmi les milliers d'entreprises référencées dans le classement du CDP chaque année, JCDecaux fait partie des quelques-unes considérées comme hautement performantes qui intègrent la liste A', commente le groupe.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +2.07%