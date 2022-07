JCDecaux dévoile une alliance stratégique avec Displayce

(AOF) - L’action JCDecaux (+1,48% à 15,10 euros) rebondit comme l’ensemble du marché. Le spécialiste de la communication extérieure a noué une alliance stratégique, incluant une prise de participation majoritaire, avec Displayce, DSP (Demand Side Platform) spécialisée dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure (DOOH).

Cette start up française créée en 2014 est présentée comme la première plateforme programmatique française en matière de technologie, de savoir-faire et de nombre d'écrans digitaux référencés à travers le monde, soit plus de 600 000 dans plus de 50 pays.

Displayce est aujourd'hui connectée aux principales SSP (Supply Side Platforms ) DOOH du marché et propose un achat média avec un ciblage avancé et des solutions de mesure d'efficacité grâce à sa DMP (Data Management Platform) conçue spécifiquement pour l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure.

L'alliance avec JCDecaux a pour ambition d'accélérer fortement le développement de Displayce afin qu'elle devienne la plateforme d'achat de référence dans l'univers de la communication extérieure, tout en demeurant ouverte aux plus grandes SSP et en maintenant pour les annonceurs et leurs agences un accès complet et direct à l'ensemble des médias du DOOH.

Cette alliance permettra également de soutenir l'expansion internationale de Displayce, par la mise en place d'un plan d'accélération commerciale lancé dès aujourd'hui. Au-delà des marchés français, belges, suisses et espagnols, l'objectif de Displayce est de se développer sur d'autres géographies en commençant par plusieurs pays d'Europe dès 2022.

En s'associant à Displayce, JCDecaux renforcera significativement son approche commerciale afin d'offrir à ses clients nationaux mais également locaux une solution programmatique complète, de la DSP à la SSP, et un accès simple et efficace aux nouvelles méthodes d'achat et de planning intelligent.

Dans le cadre de cette alliance, Displayce, dont le siège est à Bordeaux, garde son autonomie de fonctionnement, ses fondatrices restant actionnaires aux côtés de JCDecaux et conservant le management de la société.

Hier, l'action JCDecaux avait chuté de près de 9%, Goldman Sachs avait réduit sa valorisation de 21 à 16 euros et surtout, Bank of America avait abaissé son opinion de Surperformance à Sous-performance. L'objectif de cours a été sabré de 25 euros à 13 euros dans le cadre d'une étude sur le secteur de la communication. Le bureau d'études a justifié sa décision par le fait que le spécialiste de la communication extérieure est la société la plus sensible à la dégradation du marché publicitaire. L'analyste a ainsi abaissé de 43% ses estimations de bénéfice par action pour 2023.

Il s'attend à ce que le mobilier urbain et les panneaux d'affichage (65 % du chiffre d'affaires, principalement en Europe) soient pénalisés par des tendances macroéconomiques dégradées, étant donné leurs coûts fixes et parfois certains coûts liés à l'inflation.

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.