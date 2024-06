Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: Deutsche Bank dégrade, le titre trébuche information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - L'action JCDecaux accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris alors que Deutsche Bank a dégradé la valeur pour des questions de valorisation.



A 9h30, le titre du géant français de la communication extérieure perd autour de 1,2%, quand le SBF reprend au même moment 0,2%.



Dans une note sectorielle, Deutsche Bank souligne que JCDecaux comme son concurrent allemand Stroeer ont signé un bon début d'année en parvenant à maintenir leurs taux de croissance à deux chiffres.



De son point de vue, cette dynamique favorable devrait se poursuivre au deuxième trimestre, à la faveur de l'Euro 2024 de football et de la tenue des Jeux Olympiques, avant de s'essouffler quelque peu sur la seconde partie de l'année.



S'il dit apprécier le positionnement de JCDecaux sur le marché de la publicité extérieure dans une optique de long terme, le bureau d'études fait valoir que son cours de Bourse s'est déjà apprécié d'environ 20% cette année.



L'analyste, qui explique percevoir moins de catalyseurs favorables maintenant que l'effet des Jeux Olympiques est bien intégré par le marché, dégrade en conséquence son conseil à 'conserver' contre 'acheter' auparavant, avec un objectif de cours maintenu à 22 euros.





Valeurs associées JCDECAUX 20.72 EUR Euronext Paris -0.58%