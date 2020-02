Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : demande 40 ME à la République Tchèque Cercle Finance • 25/02/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce vouloir faire une demande 40 millions d'euros à la République Tchèque dans le cadre d'une procédure arbitrale. ' Après 18 ans d'une collaboration fructueuse, DPP a subitement fait volte-face et souhaite annuler le contrat de location de 1997 pour une raison pour le moins absurde : le contrat serait ' trop vague ' ' indique le groupe. ' En première instance, un tribunal praguois s'est rangé à cet avis, bien que le contrat de location ait été mis en oeuvre et reconduit de nombreuses fois depuis 1997, soit 22 ans, et que DPP soit dans l'obligation de maintenir ce contrat de location '. Cette décision fait actuellement l'objet d'un appel.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +0.38%