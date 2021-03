JCDECAUX dégradé par Moody's

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 ( Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché .

- Suppression du dividende et baisse de rémunération des dirigeants.

- Réaction à la pandémie : soutien tarifaire aux clients, mesures en interne d'ajustement des coûts et investissements, négociations de baisse de loyers des supports publicitaires du groupe ;

- Impact de la pandémie : recul de 42 % du chiffre d'affaires et perte de 255 M€ au 1 er semestre, en raison des confinements et du quasi-arrêt des transports aériens ;

- Absence de visibilité du marché publicitaire dans les aéroports les gares et métros ;

- Forte croissance du digital (24 % des revenus), 5 pays -Grande-Bretagne, Etats-Unis, Australie, Allemagne et Chine- en réalisant les 3/4 du chiffre d'affaires;

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents, indépendance à l'égard des annonceurs, les 10 premiers représentant 11,5 % du chiffre d'affaires, exposition à 37 % sur les pays à forte croissance et présence dans 12 des 15 villes les plus contributives au PIB mondial prévu pour 2030 ;

- réduction des émissions carbone de 35 % entre 2017 et 2019 ;

- consommation d'électricité LED et intelligence de l'éclairage par modulation selon la présence d'humains,

- éco-conception et économie circulaire,

- Stratégie environnementale très volontariste et notée AAA :

- l'exploitation des data et l'automatisation des processus d'achat du média via la plateforme programmatique VIOHH (13 pays connectés) ;

- les services d'exploitation via la plateforme Digital Signage,

- Stratégie en 3 axes : croissance interne par gains de contrats, acquisitions stratégiques et optimisation du potentiel commercial et de la rentabilité des réseaux ;

- Capital détenu à 65,8 % par la famille fondatrice, avec un conseil de surveillance de 11 membres, le directoire étant présidé successivement par Jean-François et Jean-Charles Decaux ;

- Modèle d'affaires décliné en 3 activités publicitaires avec pour supports le mobilier urbain, les réseaux de transport terrestre et aéroportuaires et l'affichage grand format, avec une diversification dans le vélo-partage (n° 1 mondial) ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 3,9 Mds€, répartis entre la France pour 16 %, le Royaume-Uni pour 10 %, le reste de l'Europe pour 26 %, l'Amérique du nord pour 10 % et l'Asie-Pacifique pour 28 %, la Chine étant devenue le 1 er marché du groupe ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (43,4 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports (42,1 %) et dans l'affichage grand format (14,5 %) ;

(AOF) - Moody's a abaissé de Baa2 à Baa3 la notation d'émetteur à long terme de JCDecaux ainsi que sa notation de dette senior non garantie (senior unsecured notes). La perspective associée est révisée de négative à stable.

