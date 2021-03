Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : décroche un triple A dans la classement MSCI Cercle Finance • 03/03/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce être à nouveau référencé dans le classement ' Responsabilité Sociale des Entreprises ' de l'agence de notation MSCI (Morgan Stanley Capital International) avec la note maximale de AAA - un triple A que JCDecaux s'arroge chaque année depuis 2018. En 2020, JCDecaux était cette fois la seule entreprise du panel Media & Entertainment à avoir obtenu la note maximale, avec une notation globale de 6,7/10, bien au-dessus de la moyenne du secteur s'élevant à 4,2/10. JCDecaux rapporte avoir été salué par l'agence MSCI pour sa solide gouvernance, son approche efficiente de gestion des risques éthiques, sociaux et environnementaux avec notamment une note maximale de 10/10 sur le critère environnement portant sur la politique de réduction des émissions carbone.

