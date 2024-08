Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: de nouveaux VLS pour Toulouse information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir déployé, du 28 au 30 août, de nouveaux vélos en libre-service (VLS) mécaniques et à assistance électrique dans la ville de Toulouse, après le gain de l'appel d'offres remporté en juin 2023 pour une durée de 12 ans.



Pour ce nouveau service, 400 stations ont été déployées, soit un maillage renforcé de 117 nouvelles stations, ainsi que 3300 nouveaux vélos, qui sont proposés à la location afin de répondre à la demande croissante des Toulousains.



JCDecaux précise que 50% de la flotte déployée est composée de vélos à assistance électrique avec batterie embarquée et rechargée en station, grâce à la modernisation des stations et points d'attache, sur lesquels ont été intégrés des dispositifs de recharge.





Valeurs associées JCDECAUX 18,64 EUR Euronext Paris +0,76%