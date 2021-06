Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : de l'affichage à disposition de Justdiggit Cercle Finance • 04/06/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement du 5 juin, JCDecaux annonce mettre à disposition gracieuse de Justdiggit, association de reforestation en Afrique, ses écrans digitaux et mobiliers d'affichage dans 13 pays d'Afrique et sept pays d'Europe. Fondée aux Pays-Bas en 2010 et avec des bureaux à Nairobi et Amsterdam, Justdiggit a pour mission de revégétaliser l'Afrique au cours des 10 prochaines années, avec l'aide de petites équipes locales, d'un vaste réseau de partenaires et de nombreux bénévoles sur place.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +0.25%