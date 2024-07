Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: contrat renouvelé avec l'aéroport de Macao information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que JCDecaux Macao, joint-venture entre JCDecaux (80 % du capital) et HN Group (20 % du capital), a renouvelé son contrat publicitaire exclusif avec l'Aéroport International de Macao pour une durée de 10 ans, à l'issue d'un appel d'offres.



Effectif depuis le 1er juillet 2024, ce nouveau contrat renforce la présence de JCDecaux à Macao.



Pour rappel, JCDecaux Macao gère la concession publicitaire de l'Aéroport International de Macao depuis 2003.



Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux compte mettre en place 'un

programme de digitalisation avec le déploiement de technologies innovantes, de solutions créatives et de produits aéroportuaires permettant d'améliorer les services et les expériences au sein de l'aéroport tout en générant des revenus publicitaires'.





