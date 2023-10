Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: contrat renouvelé avec l'aéroport de Lima information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale au Pérou a renouvelé et étendu son partenariat avec Lima Airport Partners (LAP) à l'aéroport international Jorge Chávez de Lima, dans le cadre d'un nouveau contrat de concession publicitaire d'une durée de 10 ans.



Ce contrat entrera en vigueur à l'ouverture du nouveau terminal, prévue début 2025, et permettra à JCDecaux 'd'enrichir toujours plus l'expérience des voyageurs', avec notamment des écrans digitaux grand format à des emplacements clés.



'Des solutions innovantes pilotées par la donnée, dans un écosystème numérique intégré et collaboratif, permettront d'optimiser les campagnes, de mesurer les audiences et de promouvoir l'expérience retail en aéroport', ajoute le groupe.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +2.13%