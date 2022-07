Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: contrat pour 16 ans remporté à Aix-Marseille information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour une durée de 16 ans. L'exploitation démarrera au 1er janvier 2023 afin d'accompagner ce territoire comptant 1,9 million d'habitants.



La concession porte sur la mise à disposition, l'entretien, la maintenance et l'exploitation commerciale de 1.331 abris-voyageurs, 579 mobiliers urbains d'information en 2m2 et 8m2, ainsi que sur la fourniture de 100 abris et mobiliers Tramway pour l'extension du réseau.



'Le contrat inclut également le reconditionnement à neuf, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des 226 abris et mobiliers Tramway dont est propriétaire la Métropole Aix-Marseille-Provence', ajoute le groupe de communication extérieure.





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.46%