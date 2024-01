Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: contrat exclusif avec l'aéroport de Shenzhen information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir que JCDecaux Chine a remporté un contrat publicitaire exclusif avec l'aéroport international de Shenzhen Bao'an (Chine).



JCDecaux précise que cet aéroport est le 4e du pays avec près de 53 millions de passagers en 2023, dont 51 millions de passagers domestiques.



Effectif à partir du 1er février 2024, ce contrat permettra à la société d'étendre sa présence dans les aéroports chinois en assurant une forte présence dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, l'une des plus dynamiques du monde, avec ses plus de 86 millions d'habitants.



'S'appuyant sur environ 400 dispositifs publicitaires existants, ce nouveau partenariat vise les plus hauts standards internationaux en matière de publicité en aéroport', assure JCDecaux qui prévoit d'investir dans de nouveaux écrans géants digitaux iconiques, la data ainsi que dans les logiciels.







