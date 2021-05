Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux :contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - JCDecaux remporte, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles (zone métropolitaine Bruxelles Capitale : 1,2 million d'habitants), Capitale de la Belgique et siège de plusieurs institutions de l'Union européenne. Ce contrat exclusif de 15 ans porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs). ' Les nouveaux mobiliers, dessinés par JCDecaux, ont été conçus spécifiquement pour la ville de Bruxelles. Ils s'inspirent du design Horta des mobiliers déjà installés afin de garantir une intégration harmonieuse dans l'espace urbain ' indique le groupe.

