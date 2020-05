Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : concession remportée pour l'aéroport de Libreville Cercle Finance • 15/05/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que JCDecaux Gabon, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré et en partenariat avec le FGIS, a été choisie pour l'exploitation publicitaire exclusive de l'aéroport international de Libreville. Dans le cadre de ce contrat de 10 ans, JCDecaux gère désormais les espaces publicitaires intérieurs et extérieurs du plus grand aéroport du Gabon, qui dessert 24 destinations dans 16 pays et totalise près d'un million de passagers par an. 'Ce nouveau contrat permet au groupe d'ajouter à son portefeuille un 32ème aéroport africain et de consolider sa présence au Gabon, où il opère le mobilier urbain publicitaire des communes de Libreville, Akanda et Owendo', ajoute le groupe de communication.

