JCDecaux: coentreprise créée pour l'Amérique centrale

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Top Media, détenue majoritairement, fusionne avec la division communication extérieure de Grupo Publigrafik dans six pays d'Amérique centrale (Guatemala, Panama, Costa Rica, Salvador, Honduras et Nicaragua).



La nouvelle joint-venture est détenue par JCDecaux (55,6%), les actionnaires existants de Grupo Publigrafik (27%) et Top Partners (17,4%). Leurs expertises combinées, sur un marché publicitaire très fragmenté, doivent ouvrir de nouvelles perspectives aux annonceurs.



Cette fusion entre deux groupes familiaux doit aussi constituer un levier de croissance pour la communication extérieure, qui représente environ 6,5% du marché publicitaire de cette région forte d'une population de 51,6 millions d'habitants.





