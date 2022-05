Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JCDecaux: chute de 11% après les prévisions du T2 information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 16:34

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 11% après l'annonce des chiffres du 1er trimestre et des prévisions.



Oddo confirme son conseil ' neutre ' sur le titre JCDecaux et abaisse son objectif de cours de 22,5 à 21,5 euros.



JCDecaux a publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec les attentes d'Oddo, avec une croissance organique de 46% quant Oddo tablait sur 45 % et le groupe sur plus de 40%.



' Le groupe guide toutefois prudemment sur le T2 et vise une croissance organique d'au moins 15% alors que nous tablions sur +30% ', note l'analyste qui revoit par conséquent ses attentes de croissance organique annuelle à +15 % contre +18 % précédemment.



La prudence sur le 2e trimestre est surtout due à la situation en Chine et à la multiplication des confinements locaux, souligne Oddo.