JCDecaux: cession partielle des parts dans APG|SGA

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir conclu un accord afin de céder à NNZ une partie de ses parts dans APG|SGA, présenté comme le leader de la communication extérieure en Suisse, transaction dont la clôture devrait intervenir dans les prochains jours.



Le groupe français va ainsi vendre 13,56% d'APGISGA pour une valeur de 220 francs suisses par action, ce qui générera un paiement en sa faveur de 89,6 millions de francs, soit environ 90,3 millions d'euros avant frais de transaction.



Suite à la transaction, NZZ détiendra une part de 25% dans APGISGA, en devenant ainsi le premier actionnaire, tandis que JCDecaux en détiendra désormais 16,44% et Pargesa Asset Management, 13,86%.





