JCDecaux: C.A. record au 4ème trimestre malgré la Chine

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires record au titre du quatrième trimestre, porté par ses activités dans le digital et par la solide reprise du secteur des transports.



Le numéro un mondial de la communication extérieure a enregistré le chiffre d'affaires le plus important de son histoire sur les trois derniers mois de l'année, à 1,13 milliard d'euros, soit une croissance de 10,3% en organique et de 9,4% en données publiées.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 7,6% (+8,7% en organique) à 3,57 milliards d'euros.



L'Asie-Pacifique, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord ont signé des taux de croissance à deux chiffres, tandis que la France et l'Europe ont dépassé leur niveau de chiffre d'affaires de 2019, avant la crise du Covid, précise-t-il dans un communiqué.



JCDecaux précise que l'Asie est, en revanche, restée à la traîne, principalement en raison de la Chine, même si la reprise de l'activité s'est poursuivie à un meilleur rythme dans le pays au quatrième trimestre.



Le groupe a prévu de dévoiler ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 à l'occasion de la publication de nos résultats annuels 2023, prévue le 7 mars prochain.





