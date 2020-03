Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux avertit d'une baisse de 10% de son CA au T1 avec le coronavirus Reuters • 05/03/2020 à 09:48









(Actualisé avec précisions, cours de Bourse et commentaires d'analystes) PARIS, 5 mars (Reuters) - Le groupe de mobilier urbain JCDecaux JCDX.PA a averti jeudi qu'il accuserait une baisse de son chiffre d'affaires en données organiques de l'ordre de 10% au premier trimestre du fait de l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine, son premier marché. "En Asie-Pacifique, notre activité a été significativement affectée depuis début février, avec une baisse très importante en Chine des passagers et commuters dans les aéroports et métros où nous opérons", a expliqué le président du directoire Jean-François Decaux, cité dans un communiqué. "Compte tenu de l'ampleur de la perturbation liée au Covid-19, notre marge opérationnelle groupe devrait être négativement impactée en 2020", a-t-il ajouté, sans donner de précision chiffrée. En 2019, la marge opérationnelle de JCDecaux est ressortie à 792,2 millions (+13,2%), soit un taux de marge de 20,4% contre 19,3% un an plus tôt, tirée par une nette amélioration dans la division Transport. "En dépit d'une marge décente, tous les regards seront tournés vers les prévisions qui sont faibles et devraient provoquer une baisse de 10% à 15% des attentes sur le bénéfice par action en 2020", indiquent les analystes de JPMorgan dans une note. "Il est clair que JCDecaux est trop exposé en raison de sa forte présence en Asie et de son exposition au secteur du luxe et des voyages", ajoutent-ils. A la Bourse de Paris, l'action JCDecaux JCDX.PA chute de 5,08% à 19,42 euros dans les premiers échanges, lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 (-0,12%). "IMPONDÉRABLES" En amont de la publication des résultats de JCDecaux, les analystes de Kepler Cheuvreux avaient anticipé une baisse de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires organique au premier trimestre. "En fait, c'est pire que ça", relèvent-ils dans une note. Leur prévision actuelle sur la marge opérationnelle pour 2020 implique une baisse de 4% sur un an, "mais nous avons le sentiment que la baisse pourrait être plus importante, étant donné le nombre d'impondérables entourant la situation", indiquent les analystes. Ceux de Midcap Partners anticipent pour 2020 un chiffre d'affaires en retrait de 1,5% et une marge opérationnelle ajustée en repli de 10%. En 2019, le chiffre d'affaires ajusté de JCDecaux a progressé de 7,5% à 3,89 milliards d'euros, et a augmenté de 2% en données organiques. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 385,2 millions, avant l'enregistrement de charges de dépréciations, en hausse de 11,7%. (Jean-Philippe Lefief et Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -3.81% SBF 120 Euronext Paris -1.54%

