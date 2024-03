Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: augmentation de 58% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 58,3% à 209,2 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en croissance de 25,5% à 266,2 millions.



Toujours en données ajustées, le spécialiste de la communication en extérieur a accru son chiffre d'affaires de 7,6% à 3,57 milliards d'euros (+8,7% en organique), 'porté par le digital, la croissance continue du mobilier urbain et la solide reprise du transport'.



JCDecaux proposera à son AG de ne pas verser de dividendes en 2024, afin de préserver sa flexibilité financière, et indique tabler sur une croissance organique d'environ 9% de son CA ajusté au premier trimestre 2024.





