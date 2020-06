JCDECAUX annonce un partenariat mondial avec S4M

(AOF) - JCDecaux, expert de la communication extérieure, et S4M, spécialiste du drive-to-store, ont annoncé un partenariat mondial qui permettra aux annonceurs de combiner les performances de la communication extérieure et de la publicité sur mobile pour optimiser le trafic en magasin. Les deux groupes précisent que ette offre, qui sera disponible dans un premier temps sur 8 marchés à travers le monde permettra aux marques d'acheter des campagnes publicitaires drive-to-store à la fois sur les réseaux OOH de JCDecaux, et sur le réseau mobile via la plate-forme de S4M.

Ils ajoutent qu'en combinant ces deux médias, les marques pourront cibler des emplacements pertinents à proximité de leurs magasins et ainsi toucher davantage de prospects qu'avec un seul média. Les fonctionnalités drive-to-store de S4M permettent également de mesurer facilement le nombre de visites générées par les campagnes OOH et sur mobile.

Les huit pays en question sont la France, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, Singapour et le Mexique.

Les tests démontrent que la combinaison des deux médias, OOH et mobile, multiplie par 2,5 le nombre de visites en magasin, comparé à l'utilisation séparée de chacun d'entre eux. Cette augmentation profitera particulièrement aux marques qui éprouvent des difficultés à attirer les consommateurs en ligne dans leurs points de vente physiques.

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.