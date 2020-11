Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : accélère le déploiement de sanitaires universels Cercle Finance • 19/11/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - JCDecaux accélère le déploiement de ses sanitaires universels à entretien automatique, un 'service de première nécessite en France et dans le monde', estime le groupe qui vient par ailleurs de concevoir un nouveau modèle d'urinoir adossé aux sanitaires. Ce nouveau modèle permet de libérer l'utilisation du sanitaire principal pour un usage accru, notamment des femmes et des personnes à mobilité réduite, et ainsi d'accroître significativement la capacité d'accueil quotidienne. Cinquante exemplaires ont déjà été déployés à Paris et d'autres installations sont prévues à Marseille, Bayonne ou encore en Allemagne. JCDecaux exploite 1200 sanitaires publics en France, dans 150 collectivités.

