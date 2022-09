Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: à 100% dans le réseau digital de Chicago information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 09:26









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir augmenté, de 50% à 100%, sa participation dans Interstate JCDecaux.



JCDecaux North America est désormais le seul actionnaire de cette société qui opère le réseau digital de la ville de Chicago constitué de 52 dispositifs digitaux grands formats selon un contrat de long terme avec la municipalité.



Les 52 dispositifs digitaux, dont la plupart font plus de 110 m2, sont tous situés dans la ville de Chicago, le troisième plus grand marché médias d'Amérique du Nord.





