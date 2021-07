Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : s'envole de +10% au-delà de 26E Cercle Finance • 12/07/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Une 'reco' de JP-Morgan (qui passe à surperformance) fait flamber JC Decaux qui s'envole de +10% au-delà de 26E et 'explose' la résistance des 25E. Après une oscillation vers 23,3E, le titre s'ouvre le chemin des 26,7E puis des 27,6E (ex-zénith du 24/12/2020).

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +10.05%