JC-Decaux: retombe de -10%, efface tous ses gains de 2024

(CercleFinance.com) - JC-Decaux retombe de -10% vers 17,60E et efface tous ses gains de 2024 (le titre devient même négatif de -2% cette année).

Le titre dévisse sous l'ex-résistance des 18,9E du 2 février (qui coïncide avec le support oblique court terme) et comble au passage le 'gap d'évasion' ouvert au-dessus de 19,14E, puis il s'enfonce sous l'ex-support des 18,13E du 8 février.

Le prochain objectif n'est autre que le support des 17,18E du 22 janvier





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -7.49%