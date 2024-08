Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JC Decaux : replonge sur 17E, repasse négatif sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - JC Decaux replonge de -9%, jusque vers 17E, efface tous ses gains depuis les 18/19 mars et repasse négatif sur 2024 : attention car le titre n'est plus qu'à 1,5% de son plancher annuel du 14 mars (16,80E)

et l'ultime support, c'est la grande oblique moyen terme qui gravite vers 16,45/16,5E.



Valeurs associées JCDECAUX 17,22 EUR Euronext Paris -8,50%