Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JC Decaux : replonge de plus de 6%, au contact des 17E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 13:31









(CercleFinance.com) - JC Decaux ricoche pour la 3ème fois en 3 semaines sous la résistance des 18,2E et replonge de plus de 6%, au contact des 17E (ex-résistance du 16/08 au 15/09/2023), suite à la suite à dégradation de la recommandation d'UBS, inquiet de la baisse de l'activité en Chine.

Le prochain support se situerait vers 16,2E, plancher testé à de multiples reprises du 25 juillet au 22 septembre.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -5.62%