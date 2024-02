Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JC Decaux : renoue avec les 20E, s'approche des 20,60E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - JC Decaux franchit en force la résistance des 18,94E du 2 février et renoue avec les 20E et se rapproche des 20,6E, le zénith du 19 avril 2022.

JC Decaux ouvre également un 'gap d'évasion' au-dessus de 19,14E, ce qui pourrait préfigurer l'émergence d'une dynamique haussière avec le 'gap' des 22,4E du 8 mars 2023 en ligne de mire, puis le 'pic' des 23E du 6 mars.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +6.29%