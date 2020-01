JC DECAUX : remporte la concession publicitaire du plus grand aéroport du Gabon

(AOF) - JC Decaux, leader mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale gabonaise a remporté la concession publicitaire exclusive de l'aéroport de Libreville pour une durée de dix ans. JCDecaux Gabon, détenu conjointement par JCDecaux, Bolloré ainsi que l'Etat gabonais, gérera désormais les espaces publicitaires intérieurs et extérieurs du plus grand aéroport du pays (1 million de passagers par an).