JC Decaux : remonte vers le centre du canal 21/25,2E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 11:56









(CercleFinance.com) - JC Decaux (+3% à 23,25E) remonte vers le centre du canal 21/25,2E au sein duquel il oscille depuis fin avril.

La logique dynamique moyen terme plaide pour une sortie 'par le haut' (qui serait confirmée au-delà de 26E) avec un premier objectif à 27,7E (résistance du 27/12/2019).





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +3.28%