JC Decaux réduit sa perte et prévoit un ralentissement de la croissance

(AOF) - JC Decaux a annoncé un résultat net part du groupe de -11,7 millions d'euros, en hausse de 142,6 millions d'euros sur un an, au titre du premier semestre 2022. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, ressort à -17,9 millions d'euros, en hausse de +149,1 millions d'euros sur un an. Le chiffre d'affaires du géant de l'affichage publicitaire est en hausse de 36,3% à 1.474,8 millions d'euros. La croissance organique est ressortie à 31,7%.

"Cette performance repose sur la forte croissance du digital et la solide reprise de nos activités " roadside ", en particulier le Mobilier Urbain dont le chiffre d'affaires est revenu au niveau pré-Covid au premier semestre, tandis que le Transport demeurait impacté par les restrictions de mobilité, incluant d'importants confinements en Chine", a commenté Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

Toutes les zones géographiques ont fortement progressé au premier semestre 2022, à l'exception de l'Asie-Pacifique, en baisse (-5,8%) du fait du poids plus important de l'activité Transport et de mesures locales de restriction à la mobilité notamment en Chine au deuxième trimestre.

JC Decaux s'inscrit dans une politique de restriction de ses coûts et attend pour le troisième trimestre une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté d'environ 7%, selon un communiqué du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.