JC Decaux : réduction de la perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - JC Decaux publie un résultat net part du groupe de -161,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, en amélioration de 93,7 millions en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée de 31,4 millions, en hausse de 93,2 millions. Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de communication extérieure s'inscrit en croissance de +0,6% à 1,08 milliard d'euros, avec un chiffre d'affaires organique ajusté en hausse de +2,9%, dont +80,2% au deuxième trimestre. JC Decaux prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté supérieure à +20% au troisième trimestre, du fait de tendances positives observées actuellement, avec certaines activités désormais proches de leurs niveaux pré-Covid-19.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.49%